«Родничок» в центре посёлка: в Фалёнках открыли новый детсад

Дошкольное учреждение уже готовится принять первых воспитанников и сейчас проходит процедуру лицензирования. Об этом сообщил пресс-центр правительства Кировской области.

Мы уже сообщали, что 23 ноября глава региона Игорь Васильев посетил с рабочим визитом Фаленский район. Во время поездки он оценил деятельность молодого фермера Александра Ефремова, который успешно реализует государственные гранты. Также губернатор провёл встречу с местными жителями и наградил командира отделения пожарно-спасательной части №31 Игоря Култышева благодарственным письмом и медалью от президента Владимира Путина.

Во время поездки в Фалёнский район Игорь Васильев вместе с представителями родительского сообщества осмотрел новый детский сад-ясли на 110 мест, построенный в посёлке городского типа Фалёнки в рамках реализации национального проекта «Демография».

Детский сад «Родничок» находится в самом центре поселка, рядом со школой и домом детского творчества. Посещать его смогут малыши в возрасте от полутора до 3 лет. Родители уже начали получать путевки в новый детский сад, который сейчас проходит процедуру лицензирования.

Игорь Васильев осмотрел помещения нового детского сада. В здании разместились просторные групповые и спальные помещения, многофункциональный зал, современный пищеблок и медицинский блок. Для организации прогулок на территории дошкольного учреждения подготовлены площадки с новым игровым и спортивным оборудованием.

– Мы продолжаем открывать новые детские сады, которые строятся в регионе в рамках нацпроекта «Демография». Самое главное для нас – это впечатления и отзывы наших детей и их родителей. Это не последний детский сад, который мы открываем, реализация программы будет продолжаться и в следующие годы. Благодаря нацпроекту родители смогут отправлять малышей в хорошие детские сады, где дети будут получать качественное дошкольное образование вне зависимости от места проживания, – сказал Игорь Владимирович.

Как отметила заведующая новым детским садом Ольга Перевозчикова, жители рады, что поселку удалось принять участие в нацпроекте, благодаря чему в Фаленках появился красивый, уютный и просторный детский сад с современным оборудованием.