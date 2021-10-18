Роман Береснев предложил сократить число должностей в ОЗС

Председатель Заксобрания Кировской области Роман Береснев внес законопроект о сокращении количества государственных должностей в ОЗС.

Инициатива была внесена на рассмотрение 18 октября. Предполагается, что она позволит сэкономить средства областного бюджета.

Если депутаты одобрят изменения, в Заксбрании будет 2 вице-спикера вместо трех. Количество депутатов, работающих на постоянной основе, сократится с 8 до 6 человек.

Вопрос о сокращении количества замов Роман Береснев поднимал еще на первом заседании ОЗС седьмого созыва. Депутатов стало меньше, и, по мнению спикера ОЗС, это позволяет координировать депутатский корпус можно силами двух, а не трех человек. Касается это и председателей комитетов, которые работают на постоянной основе.

Ранее в Кировской области утвердили новую структуру администрации губернатора и правительства.