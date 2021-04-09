Росгвардеец на отдыхе раскрыл преступление в Кирово-Чепецке

В конце марта текущего года в полицию обратился 54-летний местный житель Кирово-Чепецка. Мужчина рассказал, что на его телефон приходят смс-сообщения о снятии денег с потерянной банковской карты. Сумма ущерба составила уже более 3 тысяч рублей.

По камерам сотрудники полиции установили подозреваемого в краже и передали его приметы нарядам правоохранительных органов.

На днях сотрудник Росгвардии старший сержант Николай Кораблев, находясь на выходном дне, обратил внимание на прохожего у одного из домов на проспекте Мира. Мужчина подходил под приметы указанные в ориентировке.

Старший сержант сообщил об этом в полицию. Сам при этом не ушел отдыхать, а продолжил следовать за подозреваемым.

Подоспевший экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину. Он оказался 53-летним местным жителем, уже имеющим судимость. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что росгвардейцы задержали нетрезвого водителя.