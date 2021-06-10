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Росгвардейцы нашли потерявшегося в Нововятске ребенка

Наталья Дмитриева Происшествия, Новости

4-летний мальчик один ушел гулять, чем сильно встревожил бабушку.

Накануне днем кировским стражам правопорядка поступило сообщение от кировчанки о том, что у нее из дома пропал 4-летний внук. Малыш самостоятельно открыл дверь и ушел из дома, расположенного на улице Мопра в Нововятске.

Через 5 минут после сообщения росгвардейцы находящиеся на маршруте патрулирования заметили похожего по приметам маленького мальчика. На улице он был один, без взрослых. Росгвардейцы передали его сотрудникам полиции, чтобы в дальнейшем его вернуть бабушке.

Ранее мы сообщали, что житель Нововятска до смерти избил подругу.

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Наталья Дмитриева