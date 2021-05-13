Росгвардия может взять общественный транспорт под охрану

Сегодня, 13 мая, в федеральных СМИ появилась новость о том, что в Госдуме зреет намерение передать полномочия по охране всех общеобразовательных учебных заведений страны Росгвардии.

Причем, за счет бюджета, а не родителей учащихся. Причиной стала известная трагедия в казанской школе, не заключившая договор со специализированной организацией из-за нехватки денег.

Такое же мнение высказал в своем телеграм-канале директор кировского муниципального АТП Денис Пырлог, добавив: «Не так давно мы начали вести переговоры с Федеральной службой войск национальной гвардии на предмет оборудования наших автобусов и троллейбусов «тревожными кнопками». Трагическая ситуация в Казани заставила нас ускориться в этом вопросе. В ближайшее время начнём тестовую эксплуатацию данных устройств».

Готовность принять под охрану общественный транспорт «Кировской правде» подтвердили в областном Управлении Росгвардии, пояснив, что с конца прошлого года ведут переговоры с руководством автотранспортных предприятий и облправительством об организации централизованной охраны общественного транспорта с помощью технических средств.

В первом квартале текущего года при участии облминтранса провели мониторинг востребованности такой услуги и возможности тестовой эксплуатации. А в марте несколько автотранспортных предприятий области пожелали пройти тестирование системы, использующей навигационное оборудование, с выведением сигнала «Тревога» на пункт централизованной охраны Росгвардии. Сейчас её подразделения обладают техническими и организационными ресурсами для контроля правопорядка в городских автобусах и троллейбусах. Алгоритмы и тактика действий росгвардейцев отработаны. Дело только за техническим оснащением транспорта, уточнили в Управлении Росгвардии.

Уже в мае-июне текущего года возможно выборочное тестирование общественного транспорта с «тревожными кнопками». В случае, если система покажет эффективность, до конца 2021 года возможно оборудование всех кировских автобусов и троллейбусов кнопками тревожной сигнализации и принятие их под охрану Росгвардией. Физические лица — автовладельцы — уже сейчас могут пользоваться услугой.