Росгвардия познакомилась с Пушкиным

Губернатор Игорь Васильев представил кировским силовикам нового руководителя Управления Федеральной службы войск нацгвардии. Им стал Дмитрий Пушкин, 20 лет командовавший вологодским СОБРом.

На новом посту Пушкин заменил Андрея Лугинина, который занимал это кресло с 2016 года. Последний переведен в Пензенскую область.

Губернатор подчеркнул, что перед новым руководителем кировских росгвардейцев стоит серьезная задача – беречь порядок в регионе. Также глава области отметил профессионализм Дмитрия Пушкина и пожелал успехов в новой работе.

Как следует из биографической справки, Дмитрий Пушкин — уроженец Воронежской области. Имеет 2 высших образования по линии командования. Работал в министерстве обороны, а заем в ОВД. В течение 20 лет командовал отрядом специального реагирования. Награжден несколькими медалями. Женат, есть дети и внуки.

По словам командующего Приволжским округом войск нацгвардии Александра Порядина, начальник СОБРа впервые сразу попадает на столь высокий пост. Теперь Дмитрию Пушкину придется наращивать позиции в одном из передовых регионов – в прошлом году кировское территориальное управление вошло в число лучших по организации служебно-боевой деятельности в округе.

Командующий Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации Александр Порядин подчеркнул, что управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Кировской области по итогам прошлого года стало одним из лучших по выполнению поставленных перед ним задач.

Ранее мы писали, что кировское агентство энергосбережения осталось без директора.