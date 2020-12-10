Роспотребнадзор дал рекомендации по покупке сладостей к Новому году

Все дополнительные вопросы можно задать специалистам на «горячей линии».

Покупать сладкие наборы специалисты Роспотребнадзора советуют в местах организованной торговли. Также надо следить за наличием маркировки (этикетки), которая должна легко читаться. Кроме названия там должен быть указан состав, вес и срок годности.

Важно избегать покупки товаров, содержащих добавки с «Е» и не натуральные масла. Стоит избегать сладостей, начинка которых содержит ядра абрикосовой косточки, арахис, кофе, специи и алкоголь.

Кстати, в составе подарка для малышей специалисты советуют отдавать предпочтение галетному печенью, вместо песочного, шоколадным конфетам вместо традиционных карамелек и леденцов (малыш может проглотить их и задохнуться).

Если ваш выбор пал на сладости в мягкой игрушке, то проверьте качество пошива и отсутствие острых предметов, сопроводительные документы, где указывается адрес производства, возраст, на который она рассчитана, способы ухода.

Кстати, детские новогодние наборы — возвратный товар. То есть если у вас есть претензии к качеству можно потребовать замены или возвращения денег.

Все вопросы, касающиеся выбора подарка ребенку, можно задать специалистам всероссийской горячей линии. Он будет работать круглосуточно до 21 декабря по номеру 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный) или можно позвонить в региональный Роспотребнадзор с 10 до 12 по тел. +7(8332) 40-67-24.

Ранее мы сообщали о том, что в Кировской области новогодние ёлки пройдут с ограничениями.