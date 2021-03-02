Роспотребнадзор не выявил загрязнения воздуха в Озерках

Региональное управление Роспотребнадзора продолжает мониторинг уровня загрязнения атмосферного воздуха в мкр. Озерки в Кирове.

Отбор проб и лабораторные исследования проводятся в еженедельном режиме — с учетом направления ветра по отношению к промплощадке на ул. Мостовой.

В связи с жалобами жителей на задымленность территории по адресам ул. Павла Корчагина, 232, 232/1 и ул.Торфяная, 9 сотрудники Роспотребнадзора в феврале — начале марта дополнительно исследовали пробы воздуха. Превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ установлено не было.

В январе за нарушение экологических требований оштрафовали одно из предприятий, расположенных в Озерках.