Роспотребнадзор: омикрон поражает легкие на 10-й день болезни

В Роспотребнадзоре рассказали о течении и последствиях коронавируса у заразившихся омикрон-штаммом. Интервью с представителем ведомства Натальей Пшеничной опубликовала Лента.ру.

По словам Пшеничной, по своему течению омикрон похож на грипп и прочие ОРВИ. Однако клиническая картина у вакцинированных (и переболевших ковидом ранее) и у непривитых значительно отличается. Последние переносят болезнь намного тяжелее.

У привитых людей омикрон может протекать бессимптомно. Не зная о болезни, они могут стать источником распространения инфекции.

Попадая в легкие, омикрон-штамм размножается в них в 10 раз медленнее дельты. Поэтому тяжелые пневмонии возникают гораздо реже. Однако концентрация вируса в бронхах в 70 раз выше, чем у прошлых штаммов. Это способствует повышенной заразности омикрона.

Самые тяжелые последствия омикрон-штамма наступают на 9-10-й день болезни, тогда как у дельты они начинались с 3-4-го дня. В группе риска – по-прежнему «хроники», пожилые люди, а также маленькие дети – у них нередко отмечаются острые воспаления нижних дыхательных путей.

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