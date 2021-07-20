Роспотребнадзор попросил кировчан не купаться в водоёмах с утками

Сотрудники ведомства тщательно следят за состоянием воды, в местах где предпочитают купаться жители региона.

Роспотребнадзор Кировской области подготовил рекомендации по выбору водоёма для купания. Сейчас эта информация актуальна. На улице пока ещё стоит жара и многие жители стремятся освежиться на пляжах.

Представители ведомства заверяют, что окунаться можно только в специально отведённых для этого местах. Нельзя купаться в прудах, где плавают утки, гуси, летают чайки. Птицы переносят в воду личинки, которые вызывают аллергию и дерматиты у людей.

Также нельзя заходить в водоём, расположенный рядом с сельскохозяйственными угодьями, промышленными предприятиями, автодорогами. В такой воде присутствуют биогенные и токсичные загрязнители.

Роспотребнадзор продолжает брать пробы воды. Всего взято 47 исследований. 21 из них не соответствует нормативами.

Ранее кировчанам рассказали, где нельзя купаться.

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