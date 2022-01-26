Роспотребнадзор попросил перевести кировские школы на удаленное обучение

В Управлении Роспотребнадзора по Кировской области предложили перевести всех учащихся на дистанционное обучение. Соответствующее письмо направлено в областное правительство. Об этом рассказала замначальника отдела эпиднадзора регионального Роспотребнадзора Любовь Басарыгина в эфире радио «Эхо Москвы в Кирове».

По словам Басарыгиной, принять решение о переводе школьников на удаленку может коронавирусный оперштаб или министерство образования в связи с вспышкой инфекции. Только за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ среди школьников выросла на 46 процентов.

Отметим, что ряд классов в учебных заведениях Кирова и области уже перешли на удаленный режим обучения. Так, 24 января сообщалось, что на удаленку выведены 195 классов в 50 школах. Еще 29 классов отправлены на карантин.