Роспотребнадзор рассказал кировчанам об опасности клещей

Роспотребнадзор по Кировской области предупреждает о начале активности клещей.

По данным ведомства, их появление на прогретых и подсохших на солнце участках возможно уже в апреле.

Клещи — переносчики возбудителей вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза, моноцитарного эрлихиоза. Самая надежная мера профилактики — вакцинация, которая проводится круглый год. Прививка помогает сформировать иммунитет к заболеванию.

Среди других мер — ношение одежды, снижающей возможность проникновения клещей к коже, применение акарицидных и акарицидно-репеллентных средств для обработки одежды и снаряжения, удаление сухостоя, валежника и прошлогодней травы на садовых участках, уничтожение свалок бытового и лесного мусора.

Инфографика предоставлена Роспотребнадзором.