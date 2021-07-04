Росприроднадзор проверил воду на очистных сооружениях Кирова

Сотрудники управления Росприроднадзора по Кировской области взяли пробы воды на выходе с очистных сооружений «Водоканала».

Поводом стали публикации в соцсетях о том, что вода после всех ступеней очистки осталась темной.

При взятии проб вода была визуально прозрачной и без примесей. Кроме того, на очистных сооружениях проверили работу оборудования на всех этапах очистки стоков и выпуска.

Сбои не были выявлены, объект работает в штатном режиме.

Результаты анализа отобранных образцов будут готовы в течение двух недель.