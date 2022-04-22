Россия заняла 5-е место в мире по потреблению яиц

Россия вошла в топ-10 стран мира с наибольшим потреблением яиц. Такие данные приводят «Народные новости».

Анализ проводили специалисты Россельхозбанка по итогам 2021 года. На первом месте оказался Гонконг. На душу населения здесь приходится 27 килограммов яиц в год. На втором месте – Китай (21 килограмм). Третье разделили – Мексика, Япония и Нидерланды (20 килограммов), четвертое – Люксембург и Малайзия (18 килограммов).

На пятом месте Россия. Жители нашей страны потребляют по 17 килограммов яиц в год на каждого, сообщает РИА Новости.

Чаще всего россияне едят яйца на Пасху. В 2022 году она отмечается 24 апреля. В преддверии Пасхи в кировских храмах будут освящать куличи.