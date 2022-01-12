Россиян призвали готовиться к вспышке омикрона

В ближайшее время омикрон нанесет удар по России. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, сообщает RT.

— Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель, чтобы подготовиться, — подчеркнул президент.

По словам зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой, очередной волны коронавируса не избежать. Подъем заболеваемости начнется с Московского региона.

На сегодня в России выявлено 698 случаев омикрона. При этом российская вакцина «Спутник V» работает против нового штамма коронавируса эффективнее других вакцин.

Ранее в стране начался послепраздничный подъем заболеваемости коронавирусом. В Кировской области на 12 января выявлено 178 новых случаев ковида (против 154 накануне).

Отметим, что по итогам 2021 года Кировская область заняла 13-е место в РФ по доле привитых от коронавируса.