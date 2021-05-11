Главная > Новости > Россиян призвали отказаться от цветного пластика

Россиян призвали отказаться от цветного пластика

Юлия Зорина Новости, Общество

Глава Министерства природы РФ Александр Козлов заявил, что жители страны должны полностью отказаться от цветного пластика. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Как рассказал министр в беседе с РБК, цветной пластик следует исключить из оборота, поскольку он не подлежит переработке. Впрочем, цветные пластиковые упаковки могут нравиться детям и повышать интерес к товарам. Поэтому в качестве альтернативы полному запрету можно писать на бутылках, что их невозможно переработать.

— Зачем он (цветной пластик. – Прим автора) нам нужен? Из-за какого-то маркетолога, который поучился в институте и говорит, что это влияет на психологию человека, — сказал Александр Козлов.

Глава Минприроды также напомнил, что уже к 2030 году в России должны сортировать 100 процентов отходов. При этом на мусорные полигоны будет отправляться не более половины из них.

Ранее кировский эколог рассказал об опыте Германии в экосфере.

Фото: steemit.com

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Аватар
Юлия Зорина