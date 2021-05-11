Россиян призвали отказаться от цветного пластика

Глава Министерства природы РФ Александр Козлов заявил, что жители страны должны полностью отказаться от цветного пластика. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Как рассказал министр в беседе с РБК, цветной пластик следует исключить из оборота, поскольку он не подлежит переработке. Впрочем, цветные пластиковые упаковки могут нравиться детям и повышать интерес к товарам. Поэтому в качестве альтернативы полному запрету можно писать на бутылках, что их невозможно переработать.

— Зачем он (цветной пластик. – Прим автора) нам нужен? Из-за какого-то маркетолога, который поучился в институте и говорит, что это влияет на психологию человека, — сказал Александр Козлов.

Глава Минприроды также напомнил, что уже к 2030 году в России должны сортировать 100 процентов отходов. При этом на мусорные полигоны будет отправляться не более половины из них.

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Фото: steemit.com