Россиянам рассказали, чем хороша «Лада Гранта»

О том, кому подойдет «Лада Гранта», рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин. Об этом сообщает портал nation-news.ru.

По словам Субботина, произведение отечественного автопрома было признано самой бюджетной машиной в стране. Его стоимость — менее полумиллиона рублей.

При этом, подчеркнул автоэксперт, «Ладу» нельзя считать однозначно выгодной покупкой. Этот автомобиль подойдет лишь тем, кто готов регулярно заниматься ремонтом.

— И за мотором нужно следить, — добавил Субботин.

Помимо этого, на таких машинах нужно уметь ездить. Большая часть бюджетных авто ездит оснащена механической коробкой передач. Это может вызвать дискомфорт у не слишком опытного водителя.

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