Россиянам рассказали, где лучше восстанавливаться после коронавируса

COVID-19 влияет на все системы организма, однако больше всего — на легкие. И тем, кто переболел коронавирусом, в первую очередь нужно восстанавливать именно их.

Куда поехать, чтобы быстрее прийти в норму рассказала порталу «ПолитРоссия» кандидат медицинских наук Ирина Добрецова.

По словам Добрецовой, лучше всего легким поможет восстановиться горный воздух. Подышать им в России можно, например, в Сочи.

Для тех, у кого нет возможности уехать в горы, можно посетить соляную комнату в родном городе. Нахождение в них очень полезно для перенесших коронавирус.

Еще один вариант — отправиться за город на несколько дней. На это время нужно отказаться от гаджетов и наладить распорядок дня: вставать с рассветом и ложиться с закатом. Даже пара-тройка дней жизни в таком режиме позволит укрепить организм и избавиться от хронической усталости, которая «сопровождает» многих переболевших коронавирусом.

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