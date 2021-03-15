Россиянам рассказали, как безопасно совершать онлайн-покупки

В период пандемии коронавируса заказ товаров через интернет стал очень популярным среди россиян, пишут РИА Новости. Представитель компании Forward Leasing Василий Пителинский рассказал, как сделать онлайн-шопинг безопасным. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Первым делом эксперт советует внимательно ознакомиться с сайтом магазина. Надежные онлайн-платформы обычно открыты и дают максимум информации о себе. Надежной также является покупка товара через сайт изготовителя.

Затем следует изучить цены на данные товары. Если цена, установленная на сайте магазина, ниже рыночной, от покупки лучше воздержаться – здесь явно что-то не так. Оплачивать товар онлайн можно только на проверенных сайтах. Если вы сомневаетесь в надежности ресурса, лучше выбрать вариант оплаты при получении, говорит эксперт.

Еще один нюанс, который следует учесть при покупке, — это раскрытие личных данных. Обычно при совершении небольших покупок через сайт достаточно указать имя-фамилию и контактный телефон. Если же дешевый товар предполагает ввод всех паспортных данных, лучше от него отказаться.

Ранее мы писали, что в Кирове задержали мошенника, который представлялся депутатом Заксобрания.