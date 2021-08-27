Россиянам рассказали, какие выплаты можно будет получить осенью-2021

Осенью в России изменятся условия назначения пособий на детей и другие меры социальной поддержки. О том, какие выплаты получат россияне, пишет Федеральное агентство новостей.

Социальные выплаты на детей

Минтруд изменит правила начисления социальных выплат на детей от 3 до 7 лет. В частности, будут смягчены требования по количеству автомобилей в семье. По текущим правилам выплату могут получить только семьи, имеющие не больше одной машины в собственности. Если есть второе авто, пособия не будет, даже если машина под арестом или в угоне.

Под исключение попадают только семьи с детьми-инвалидами и многодетные. Также получают выплаты те, кому вторая машина была выделена в качестве соцподдержки.

По новым правилам арестованный и угнанный транспорт при начислении пособий учитываться не будет.

Напомним, что с марта 2021 года малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет выплачивается 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума, установленного в регионе. Размер суммы зависит от дохода семьи.

Также малоимущие одинокие родители детей в возрасте 8-17 лет и беременные женщины, вставшие на учет до 3 месяцев, могут получить пособие в размере 50 процентов регионального ПМ.

Выплаты военным и пенсионерам

Указы о выплатах по 10 тысяч рублей пенсионерам и по 15 тысяч военным подписал Президент РФ Владимир Путин. Единовременные пособия были назначены, чтобы компенсировать потери граждан от инфляции.

Деньги будут начислены в сентябре. Пенсионеры, которые получают деньги на карты, получат их в первых числах месяца, остальные – после 3 сентября.

Военные также получат свои выплаты в сентябре.

Выплаты на школьников

Продолжается перечисление выплат в размере 10 тысяч рублей на детей на школьников от 6 до 18 лет (для школьников с инвалидностью – до 23 лет). В настоящее время пособие уже получили 98 процентов тех, кто имеет на него право.

Дополнительные выходные для пенсионеров

Не материальный, но тоже очень приятный бонус предложили ввести депутаты Госдумы для работающих пенсионеров. Им могут дать 4 дополнительных дня отдыха в декабре, тем самым продлив новогодние каникулы. Таким образом пенсионеры будут отдыхать с 27 декабря по 9 января. По мнению авторов инициативы, это окажет положительное влияние на эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом.