Россиянам рассказали о минусах рефинансирования ипотеки

В апреле 2021 года правительство РФ упростило возможность рефинансирования ипотеки для получателей маткапитала. С 1 июля будут изменены условия льготной ипотеки с господдержкой.

О том, стоит ли переходить на новые условия кредитования, сделав рефинансирование ипотеки, рассказал гендиректор компании «Полезные люди» Юрий Паршиков. Его комментарий приводят «Народные новости».

Рефинансирование ипотеки призвано помочь сэкономить деньги при выплате процентов, а также снизит сумму ежемесячных выплат или сократить срок займа. В рамках этого заемщики могут погасить долг путем оформления нового, более выгодного кредита. Однако у рефинансирования есть и минусы.

Рефинансирование имеет смысл, когда выплачено не менее половины кредита. В противном случае придется заново проходить весь процесс: платить проценты, оформлять пакет документов, делать переоценку и регистрацию недвижимости под залог, оформлять право собственности, а также покупать страховку. По словам эксперта, все это отнимет немало времени и денег.

Помимо этого, на время переходного периода некоторые банки могут приплюсовать к действующей ставке 1,5-2 процента годовых. Это делается, чтобы мотивировать клиентов как можно быстрее оформить документы.

В рефинансировании ипотеки банк может и отказать. Причиной для отказа часто становится плохая кредитная история, в частности, нарушение режима выплат по прежней ставке. Тем не менее, по словам эксперта, банки стали проще относиться к условиям осуществления выплат. Это происходит благодаря принятию мер правительством РФ.

— В 2020 году в условиях пандемии были реализованы вспомогательные механизмы для получения кредитов и их отсрочки. Это помогло многим людям, в частности, сподвигло нас проанализировать ситуацию и помочь клиентам прийти к оптимальному решению, — подчеркнул Юрий Парщиков.

По словам Парщикова, у банков нет четкой позиции «за» или «против» рефинансирования, и этот шаг почти полностью является ответственностью клиента. С учетом вышеперечисленного эксперт советует принимать решение о рефинансировании ипотеки, предварительно подсчитав финансовые издержки на реализацию сделки.