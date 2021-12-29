Россиянам рассказали о преимуществах цифровых паспортов

В 2023 году в трех регионах России стартует пилотный проект по выдаче цифровых паспортов. О преимуществах новой формы главного документа рассказал президент коллегии адвокатов «Рогачев, Высоцкий и партнеры» Андрей Рогачев изданию ФАН.

Через год с небольшим получить цифровые документы смогут жители Москвы, Московской области и Татарстана. Паспорт нового образца будет содержать персональные данные и фотографию своего обладателя. Воспользоваться им можно будет в любой точке страны.

По словам Андрея Рогачева, правовая база для внедрения цифровых паспортов в России уже создана. Большая часть услуг сегодня предоставляется с использованием электронного документооборота и электронно-цифровой подписи. И дальнейшая цифровизация неизбежна.

У цифровых паспортов есть ряд очевидных плюсов. Среди них Рогачев называет более высокую степень защиты данных и возможность моментальной блокировки при утере документа. Однако уязвимые места все равно остаются, и над ними придется работать.

Впрочем, эксперт уверен, что риски можно минимизировать благодаря постепенному – и добровольному – внедрению инициативы.