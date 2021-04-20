Россиянам рассказали о возобновлении полетов в Египет и Италию

Авиасообщение с Египтом будет возобновлено в ближайшее время. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заместителя главы МИД РФ Михаила Богданова.

Как отметил Богданов, МИД рассчитывает на скорое открытие чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Планирует возобновить прием туристов и закрытая из-за коронавируса Италия. Предположительно, это произойдет уже со 2 июня. Об этом сообщил посол Италии Паскуале Террачано.

Туристам, желающим отдохнуть в Италии, придется подтвердить свою безопасность отрицательным тестом на COVID-19 или сертификатом о вакцинации.

Ранее из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом для россиян закрыли Турцию. Авиасообщение было приостановлено на 1,5 месяца. Россияне, уже находящиеся в Турции, смогут остаться там до конца отдыха или вернуться домой чартерными рейсами.