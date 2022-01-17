Россиянам с маленькой пенсией назначат доплаты

Россияне, чей размер пенсии ниже прожиточного минимума, получат социальные доплаты. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Доплаты будут начислять Пенсионный фонд России в автоматическом режиме. Их размер будет варьироваться в зависимости от прожиточного минимума для пенсионеров, установленного в конкретном регионе.

Так, в Татарстане он составляет 8,8 тысячи рублей, а на Чукотке – 23,4 тысячи. В Кировской области эта цифра равняется 9 607 рублям.

Ранее мы писали, что в 2022 году россиянам проиндексируют пенсии на 8,6 процента.