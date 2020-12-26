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Россиянам старше 60 разрешили привиться от коронавируса

Маргарита Барамзина Выбор редакции, Новости, Общество

Те, кому за 60, теперь тоже смогут сделать прививку от COVID-19. О том, что пожилым людям разрешено вакцинироваться, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Безопасной для пожилых людей после ряда испытаний была признана вакцина «Спутник V». Про вторую вакцину – «ЭпиВакКорона» – информации пока нет.

Эффективность «спутниковой» вакцины составила более 90 процентов. А тяжелых аллергических реакций у привитых выявлено не было.

Одним из первых «Спутник V» протестировал на себе 69-летний директор Центра Гамалеи, где и была создана вакцина.

Вопрос о вакцинации задали и президенту Владимиру Путину. И если на пресс-конференции он ответил, что пока не может сделать прививку «по возрасту», то сейчас такая вероятность появилась. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, о своей вакцинации Путин сообщит сам.

Ранее мы рассказывали о вакцине «ЭпиВакКорона».

Фото: gamaleya.org

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Маргарита Барамзина