Россияне готовы отказаться от выходных в обмен на повышение зарплаты

40 процентов жителей России заявили, что готовы отказаться от нескольких выходных ради денег. Об этом сообщает портал «Экономика сегодня».

Опрос проводили специалисты сервиса «Работа.ру». По данным исследования, 40 процентов респондентов готовы пожертвовать 1-3 выходными при условии повышения зарплаты до 100 тысяч рублей. 12 процентов опрошенных и вовсе готовы работать без выходных, если их зарплата составит 128 тысяч рублей.

Около 13 процентов согласны взять 4-6 дополнительных рабочих дней при условии, что их заработок составит 113 тысяч рублей. А 7 процентов опрошенных могли бы отказаться более чем от 6 выходных за зарплату в 117 тысяч рублей в месяц.

Почти треть опрошенных – 28 процентов – не готовы отказаться от отдыха ни за какие деньги. При этом почти половина респондентов выбирает график 5 на 2, а треть – 2 на 2.

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