Россияне откажутся от йогуртов и сырков, но продолжат покупать молоко и масло

В России ожидается падение продаж масла, молока, йогуртов, сметаны и сыра. Как сохранить спрос на молочную продукцию в условиях санкций, рассказала «Экономика сегодня».

Инфляция в России продолжает расти. К концу первой декады апреля она составила уже 17,5 процента. Правительство РФ принимает меры для поддержания россиян, однако падение доходов продолжается.

В числе прочего это отразится на производителях молочной продукции. Предприниматели опасаются падения спроса на ряд товаров не первой необходимости. К ним относятся творожно-десертная группа и йогурты в первую очередь и масло, творог, сметана и сыры – во вторую.

— Есть опасение, что в скором времени россияне будут отдавать предпочтение исключительно товарам первой необходимости. В первую очередь, это молоко, — отмечает член Российского союза предприятий молочной отрасти Евгений Романенко.

«Вкусняшки» — йогурты, сырки, пудинги, творожные десерты и другие товары – будут продаваться хуже из-за своей дороговизны. Однако продажи привычных продуктов: масла, сыра и творога, скорее всего, сохранятся. Удержать спрос поможет сокращение ассортимента.

— Не 25 наименований бри и тизильтера у одного производителя, а два. Так изготовитель сможет сохранить вменяемые цены, — говорит эксперт.

Вариантом развития событий Романенко видит создание нескольких линеек привычной продукции: дешевой с пищевыми добавками и более дорогой, но натуральной. Благодаря этому россияне смогут выбрать желаемые позиции с учетом цены.

Также Евгений Романенко полагает, что Россия должна как можно быстрее отойти от импорта. Это расширит возможности местных производителей и поможет сбалансировать цены.