Россияне смогут платить налоги по-новому

В России разрабатывается новая система уплаты налогов. Об этом сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на «Ведомости».

Созданием нового налогового проекта под названием ЕНС – Единый налоговый счет – занимается Федеральная налоговая служба. Предполагается, что механизм будет похож на систему быстрых платежей, запущенную Центробанком. Его главной функцией станет возможность уплаты нескольких налогов через одну транзакцию.

Для новой системы будет сконструирован специальный сайт. Чтобы воспользоваться сервисом, налогоплательщики должны будут зарегистрироваться на нем. Сервис даст возможность подключить автоплатеж и запросить детальную информацию о налогах.

Ранее законопроект был поддержан координационным советом фракции «Единой России».