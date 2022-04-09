Россияне снова смогут покупать валюту в банках

Граждане РФ снова смогут покупать наличную валюту в банках.

«Банк России возобновляет с 18 апреля возможность для банков продавать наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года», — говорится в сообщении ЦБ.

Кроме того, граждане, у которых до 9 марта были открыты валютные счета или вклады, и которые ещё не выбрали установленный лимит получения наличной валюты с них, с 11 апреля смогут получить наличными не только доллары, но и евро.

Общий лимит снятия сохраняется — 10 тысяч долларов США или их эквивалент в евро и будет действовать до 9 сентября. Средства сверх лимита с валютных счетов граждане по-прежнему смогут получить в рублях.