Российская промышленность получит поддержку

Российский портал объясняем.рф сообщает, что на государственном уровне заявлено: для обеспечения непрерывной работы промышленности, системообразующих и иных предприятий будет сделано всё возможное. Правительством РФ уже даны соответствующие поручения отраслевым ведомствам.

– Государство уже помогало бизнесу во время распространения ковида, сделает это и сейчас, – заявляют в Минпромторге РФ. – Все риски остановки производств учтены и проработаны, поэтому государство готово быстро реагировать на все вызовы и поддерживать предприятия, которые в этом нуждаются.

Работа в сфере обеспечения стабильного функционирования реального сектора экономики уже ведется в каждом регионе РФ.

На днях губернатор Кировской области провел заседание межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики региона. Речь на заседании шла о поддержке и развитии реального сектора экономики – промышленности, бизнеса.

— Хочу обратить внимание регионального министерства промышленности, предпринимательства и торговли на необходимость координации действий с правительством РФ, — подчеркнул Игорь Васильев. — У правительства Кировской области есть план развития, принята стратегия, и мы будем ее придерживаться. У меня большая просьба к руководителям предприятий, которые в той или иной степени зависят от импортных товаров – взаимодействовать с объединениями предпринимателей: Союзом промышленников, предпринимателей и торговли, Союзом строителей, Вятской торгово-промышленной палатой, Ассоциацией малого и среднего бизнеса. При профессиональном подходе мы все преодолеем, как мы это сделали с вами два года назад, выведя экономические показатели региона на достойный уровень.

В своем докладе министр промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Владимир Сысолятин также отметил, что на всех уровнях власти уделяется большое внимание стабильности работы промышленных предприятий, организаций торговли. Правительством РФ дано поручение о выявлении проблемных вопросов и возможных негативных последствий или рисков для предприятий и организаций. Минпромторгом РФ и региональным министерством системообразующим предприятиям региона направлены письма с просьбой обозначить основные проблемы для дальнейшей выработки возможных мер. Региональное министерство ежедневно проводит мониторинг деятельности организаций сферы торговли и товарных запасов.

Для обеспечения устойчивого функционирования предприятий промышленности региона и организаций торговли в Кировской области создан специальный штаб.

Добавим, что на уровне Правительства РФ будут приняты решения о поддержке системообразующих предприятий двумя группами мер: это точечная помощь предприятиям, пострадавшим от санкций, и мероприятия общего характера. Также отмечается, что в текущей ситуации многим компаниям потребуется время для изменения логистических цепочек и пополнения оборотных средств. Для малых и средних предприятий Правительство РФ и Банк России планируют выделить дополнительные меры поддержки, которые будут сочетать субсидирование и фондирование банков, работающих с сектором экономики.

Правительство РФ прорабатывает вопрос о мерах поддержки промышленных предприятий, зависимых от иностранных поставок оборудования, комплектующих и иных средств производства, не производимых на территории государств-членов Таможенного союза.