Российские конькобежки пробились в полуфинал Олимпиады

Чепчанка Елизавета Голубева показала хорошие результаты во время командной гонки.

Сегодня утром прошла командная гонка преследования среди женщин-конькобежек. Наша тройка — Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина — пришла к финишу четвёртой и пробила себе выход в полуфинал соревнований.



В четвертьфинале российскую команду от нидерландок, пришедших к финишу третьими, отделяют лишь несколько миллисекунд: 2.57,26 против 2.57,66.

Первое место, как и 4 года назад, у представительниц Японии. Они установили новый рекорд, улучшив свое время по сравнению с предыдущей Олимпиадой: Айано Сато, Михо Такаги, Нана Такаги «пролетели» трек за 2.53,61 сек.

На втором месте — представительницы Канады.

В полуфинале российские конькобежки встретятся с сильнейшими соперницами — японками. Полуфинальные и финальные забеги запланированы на 15 февраля.