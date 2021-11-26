Российские семьи с детьми могут получить новые льготы

Депутаты Госдумы предложили увеличить максимальный размер налогового вычета для семей с детьми. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

С инициативой вышел депутат Иван Сухарев. Он предложил рассмотреть возможность увеличения предельной суммы имущественного вычета до 1 миллиона рублей за каждого ребенка в семье. Свое обращение парламентарий адресовал вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой.

Как следует из документа, россияне получат возможность вернуть 13 процентов НДФЛ от указанной суммы. Данная мера поддержки полностью отвечает целям государственной политики.

Ранее мы писали, что Кировская область получила 232 миллиона рублей на выплаты семьям с детьми.