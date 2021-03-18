Российские спасатели проверили готовность Кировской области к половодью

По решению Совета Безопасности РФ комиссия центрального аппарата МЧС проводит проверку Кировской области на предмет готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Для проведения проверки в регион прибыли 3 офицера МЧС. 18 марта совещание с ними провел председатель кировского правительства Александр Чурин.

Как доложил глава администрации губернатора и правительства региона Максим Финченко, 2 марта в Кировской области прошло заседании комиссии по ЧС. По его итогам был определен состав рабочей группы по безаварийному пропуску предстоящего весеннего половодья, разработан план мероприятий по стабилизации оперативной обстановки с пожарами, план по защите населенных пунктов, организаций детского отдыха, садоводческих территорий. А также организаций, подверженных угрозе лесных пожаров и других природных пожаров на территории Кировской области в 2021 году.

Муниципалитетам даны поручения для выполнения превентивных мероприятий по защите жителей и объектов социальной инфраструктуры от угрозы чрезвычайных ситуаций. Определены пункты временного размещения, предусмотрена заблаговременная эвакуация из опасных зон жителей групп риска, созданы необходимые резервы материальных и финансовых ресурсов, организовано информирование кировчан. Решены вопросы жизнеобеспечения жителей, которые могут оказаться отрезанными от традиционных путей сообщения паводковыми водами.

Заслушали собравшиеся и отчеты замминистра охраны окружающей среды Тимура Абашева о готовности гидротехнических сооружений в регионе и врио министра лесного хозяйства Дмитрия Лебедева о готовности к тушению пожаров, в том числе с воздуха.

— Все мероприятия по подготовке к прохождению весеннего половодья, пожароопасному сезону 2021 года на территории области должны проходить в соответствии с разработанными планами и находиться на особом контроле комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и правительства региона, — резюмировал Александр Чурин.

Группа центрального аппарата МЧС России продолжит работать в Кировской области до 19 марта. По итогам двухдневной проверки будет составлен окончательный документ за подписью регионального председателя правительства.