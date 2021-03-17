Российские врачи и волонтеры могут войти в новую категорию льготников

Создать в Российской Федерации еще одну категорию граждан-льготников по итогам последних событий предложил представитель Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, пишут РИА Новости. Со своей инициативой он вышел к председателю российского правительства. Новая категория получил название «ликвидаторы пандемии коронавируса». Об этом сообщают Nation News.

В число льготников Петров предложил включить всех, кто работал на передовой борьбы с ковидом, — врачей, волонтеров, занимавшихся общественной работой, сотрудников экстренных служб, также принимавших участие в ликвидации пандемии. Новые льготники могут получить добавочные дни к отпуску с полной оплатой, бесплатное лечение в санаториях и различные соцгарантии.

Слово «ликвидатор» выбрано не случайно. Как подчеркнул общественник, пандемия вполне сопоставима с взрывом на Чернобыльской АЭС, ликвидаторы последствий которого заслуженно получили ряд льгот. Количество «чернобыльских льготников» в Советском Союзе достигло полумиллиона человек.

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