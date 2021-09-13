Российские вузы не планируют переводить на удаленное обучение

Студенты российских вузов начали учебный год в очном режиме и будут заниматься так и дальше. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Специалисты мониторят эпидемическую ситуацию по коронавирусу в России. Пока что она позволяет учащимся заниматься очно.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что полный переход на дистанционку невозможен с сохранением качества обучения.

Ранее мы писали, что в этом учебном году в медицинских вузах будут учиться 192 студента-целевика из Кировской области.