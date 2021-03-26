Российских учителей проверят на профпригодность

Учителям российских школ придется сдавать экзамены наравне с учениками. С помощью тестирования будут проверять не только правильное применение педагогических методик, но и знание предмета. Каким должен быть «педагогический экзамен», рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Лариса Тутова «Федеральному агентству новостей».

Нововведение призвано заменить другие способы оценки, которые неинформативны и не слишком комфортны для педагогов в психологическом плане. По текущим требованиям, учителя должны подготовить портфолио, оформить презентацию о вкладе, который они внесли в образование и составить отчет об инновациях, которые они применяют в работе. Все это приходится проделывать каждые 5 лет. При этом в разных регионах критерии оценки могут не совпадать.

Тем не менее об отмене экзамена говорить не стоит. По мнению Ларисы Тутовой, он должен быть, поскольку мотивирует учителей к саморазвитию и позволяет оценить собственное мастерство.

При этом экзамен должен быть непременно быстрым и проходить дистанционно, по крайней мере частично. Это упростит процесс аттестации и облегчит жизнь педагогам.

Зампред комитета Госдумы полагает, что оценивать профессионализм учителей должны авторитетные заслуженные педагоги. Это могут быть лауреаты профессиональных конкурсов, обладающие нужными компетенциями и опытом.

Ранее мы писали, что учителя получат право на досрочную пенсию.