Российский бизнес запустил флешмоб

Предполагается, что участие в нём поддержит «боевой настрой» предпринимателей.

В следующую среду в России отметят день предпринимательства. В честь этого Торгово-промышленная палата страны предлагает бизнесменам принять участие во флэшмобе. Главные лозунги акции #БизнесГордостьСтраны» и #ГоржусьБизнесомРоссии.

Организаторы считают, что нашему бизнесу, оказавшемуся в последние пару лет в непростых условиях, важно услышать слова поддержки и благодарности. Это станет дополнительной мотивацией и стимулом к сохранению своего дела и кадров.

Чтобы принять участие в акции нужно сделать фотоснимок или видеоролик (до 60 сек). В кадре должна быть табличка с одной из ключевых фраз: # БизнесГордостьСтраны, #ГоржусьБизнесомРоссии. Разместить в соцсетях с этими же хештегами и парой слов о своём бизнесе. И отправить ссылки на эти посты на электронку Департамента развития предпринимательства ТПП РФ: drp@tpprf.ru.

Ранее мы писали о том, что в России пройдёт эксперимент с программой «зеленой» ипотеки.