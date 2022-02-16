Рост потребления электроэнергии свидетельствует о сохранении позитивного тренда в экономике Кировской области

По данным «Системного оператора Единой энергетической системы», в январе текущего года спрос на электроэнергию в нашем регионе вырос на 3,4%, по сравнению с первым месяцем 2021 года. Всего за месяц предприятия и население Кировской области использовали 705,4 млн кВт×ч.

Учитывая более мягкие погодные условия, которые отличают зиму 2022 года от зимы 2021-го, можно с уверенностью утверждать, что повышенный спрос не объясняется увеличением потребления электрическими обогревателями. Об этом же говорит и некоторое сокращение поставок со стороны кировских ТЭЦ. Они несколько сократились до 508 млн кВт×ч. Отметим, что в зимние месяцы режим производства электроэнергии на тепловых электростанциях в значительной мере определяется именно потребностью в тепловой энергии.

Показатели рынка электроэнергии Кировской области в январе 2022 года, млн кВт×ч

По данным Пермского РДУ АО «СО ЕЭС»

Следовательно, повышение использования электроэнергии объясняется ростом активности со стороны хозяйствующих субъектов. Именно они, по данным сбытовой компании «ЭнергосбыТ Плюс», через которую на рынок региона поставляется около 2/3 электроэнергии, обеспечивают до 3/4 спроса.

Структура потребления электроэнергии в Кировской области в 2021 году

По информации «ЭнергосбыТ Плюс»

Напомним, в 2021 году промышленные предприятия региона продемонстрировали рекордную динамику. Индекс промпроизводства вырос на 14,9%. Увеличение использования базовых энергетических ресурсов (опережающий индикатор) в январе показывает высокую вероятность сохранения этого позитивного тренда в экономике Кировской области.