Руководитель кировского банка прокомментировал повышение ключевой ставки Центробанка

Впервые с 2018 года Банк России поднял ключевую ставку. Для начала — на 0,25%, до 4,5%. До этого в течение шести лет ставка либо опускалась, либо оставалась на прежнем уровне.

По мнению экспертов, после повышения ставки деньги в экономике станут менее доступными, что призвано предотвратить повышение цен на товары и услуги.

Более высокая ключевая ставка должна сдержать обесценивание рубля. Для населения это может выразиться в росте процентов по кредитам. Однако могут улучшиться и условия по депозитам, что ограничит отток вкладов.

Ситуацию прокомментировал руководитель кировского коммерческого банка «Пойдём» Михаил Ковязин. Об этом сообщает телеграм-канал «Кировская правда».

«Я думаю, что сначала это приведет к росту ставки по вкладам, которые сейчас откровенно малы, чтобы привлечь клиентов. Но затем неизбежно подрастут и проценты по ипотеке у разных банков. Скорее всего, на уровне ключевой ставки на 0,25%, так что многие повышения даже не заметят. Следом банки поднимут ставки по остальным кредитам», — поделился мнением с «КП» Михаил Ковязин.

Ранее глава ТПП РФ Владимир Падалко предупредил о грядущем росте цен в связи с возрастающими экологическими затратами.

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