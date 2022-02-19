Руководители двух котельничских предприятий пойдут под суд за ущерб экологии в 100 млн рублей

В Следственном комитете по Кировской области завершили расследование уголовных дел по ст. 246 УК РФ о сжигании древесных отходов около деревень Караул и Пузырёнки Котельничского района.

Напомним, оба преступления произошли летом прошлого года. Виновными были признаны предприятия «Вуд ворд» и «Листрейд», занимающиеся лесозаготовкой и обработкой древесины. Нанесённый ими ущерб окружающей среде оценен в 29 и 71 млн рублей соответственно.

Как говорится на сайте Следкома, в 2021 году директор ООО «Листрейд», достоверно зная, что у предприятия нет прав на использование двух земельных участков сельхозназначения распорядился вывозить и складировать на них древесную щепу и опил. Осенью по результатам проведенной проверки министерство охраны окружающей среды направляло материалы в Котельничский районный суд для приостановки деятельности «Листрейда» на три месяца, однако суд счёл достаточным штраф. В общей сложности предприятие заплатило за ущерб 700 тысяч рублей.

– Считаем, что привлечение к уголовной ответственности руководителя предприятия станет хорошим уроком для всех природопользователей и напоминанием о неотвратимости наказания и необходимости неукоснительного соблюдения требований закона, – говорится в группе минэкологии в соцсети.

Уголовные дела направлены в суд.