Руководители Федерации хоккея с мячом России приехали в Киров

Сегодня в Киров прибыла делегация Федерации хоккея с мячом России во главе с президентом Борисом Скрынником.

Кроме того, в составе делегации — директор по организации и проведению соревнований Юрий Молотков и ответственный секретарь ФХМР Алексей Плешаков.

Гости ознакомились с хоккейной инфраструктурой и встретились с председателем правительства области Александром Чуриным. Пот его словам, власти заинтересованы в развитии этого вида спорта и успешном участии команды «Родина» во всероссийских и международных соревнованиях.

«Мы бы хотели вывести команду на новый уровень. Ваш опыт развития хоккея с мячом, его лучшие практики в будущем лягут в основу плана нашей дальнейшей работы», — сказал Чурин.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы эффективного функционирования хоккейного клуба, поддержки и развития детского и женского хоккея, подготовки тренерского состава и судей.

По итогам «Центр развития хоккея с мячом Кировской области» совместно с министерством спорта и молодежной политики разработает план развития вида спорта до 2024 года.