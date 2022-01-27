Руководители районов Кировской области доложили о результатах акции «В центре внимания – район»

Игорь Васильев провел совещание формате видеоконференцсвязи совещание с главами муниципальных образований.

Акция «В центре внимания – район» стартовала два года назад по инициативе Игоря Васильева и уже доказала свою эффективность. Она позволяет максимально погрузиться в проблемы муниципалитетов посредством общения с населением, личных встреч, посещения социальных и производственных площадок.

При таком подходе все участники могут детально проанализировать проблемы на местах по каждому направлению, узнав о ситуации не только с позиции руководства, но и жителей региона.

Сегодня на совещании Игорь Васильев и главы муниципалитетов поговорили о том, какие меры приняты по решению вопросов жителей и какие поручения уже удалось отработать.

В 2021 году глава региона работал в 19 муниципальных образованиях области. На совещании главы 4 из них (Омутнинского, Унинского, Яранского и Пижанского) отчитались об исполнении протокольных решений.

— В Пижанском районе наладили раздельный сбор отходов. Там установили 11 площадок для раздельного сбора пластика и бумаги. В Унинском округе появится долгожданный новый спорткомплекс. На разработку ПСД мы выделили 6 млн рублей из областного бюджета. Также планируем обеспечить жителей этого района быстрым интернетом. В Яранском районе на капремонт спортшколы мы выделим более 20 млн рублей. Жители просили открыть крытый каток. В 2022 году выбираем участок и готовим необходимые документы, — подытожил Игорь Васильев.

В наступившем году такие поездки в районы, городские и муниципальные округа планируется продолжить. Уже запланированы рабочие встречи с жителями Арбажского, Верхнекамского муниципальных округов, Тужинского, Подосиновского и Куменского районов.

Фото: kirovreg.ru