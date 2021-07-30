Руководителя управляющей компании оштрафовали на 130 тыс. рублей

Руководитель управляющей компании в Лузе признан виновным в неисполнении решения суда.

Решение поступило к судебным приставам и обязывало управляющую компанию устранить нарушения противопожарной безопасности в одном из жилых домов. Она должна была привести в порядок ограждения на крыше, демонтировать кладовку и установить огнеупорный чердачный люк.

Финансовые возможности для этого у организации имелись, но её руководитель в добровольном порядке решение суда не исполнил. В результате в отношении УК было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в 50 тыс. рублей, её директора несколько раз оштрафовали на общую сумму 130 тыс. рублей и предупредили об уголовной ответственности.

В итоге уголовное дело всё же было возбуждено, после чего управляющая компания устранила нарушения.