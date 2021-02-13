Руководство «Лепсе» прокомментировало закрытие «Родины»

На «Лепсе» прокомментировали слухи о «рейдерском захвате» спорткомплекса «Родина».

Как сообщается в группе завода, договор аренды АО «Лепсе» с ООО «СК Родина» был расторгнут в октябре 2020 года. Причиной стали многочисленные нарушения требований пожарной безопасности в течение последних двух лет.

Запись об аренде была погашена Управлением Росреестра 9 октября. С этого дня прием средств от клиентов стал незаконным, о чем представители спорткомплекса были в курсе.

О необходимости прекращения работы руководство СК неоднократно уведомляли. Однако это не возымело действия, поэтому работа «Родины» была временно приостановлена.

Спорткомплекс возобновит работу после реконструкции. По поводу возврата средств клиенты могут обратиться к ООО «Родина» по телефонам, указанным в договорах на оказание услуг.

Фото: vk.com/skrodinaru, @kirovp