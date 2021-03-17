Руководство завода «Молот-Оружие» в Вятских Полянах заявило о планах по погашению долгов

С компанией, подавшей иск на банкротство предприятия, заключено соглашение

Согласно документу, который подписан накануне, ООО «Компания «Форт» снимает претензии к заводу в Вятскополянском районе и отзывает заявление о банкротстве «Молот-Оружия», поданное ранее. Об этом министерству промышленности, предпринимательства и торговли рассказал генеральный директор предприятия Равиль Нургалеев.

Завод испытывал трудности на протяжении десятка лет. Долг перед ООО «Компания «Форт» был сформирован еще в августе 2018 года, а в сентябре 2019 года УФНС России по Кировской области наложило арест на все действующие счета организации.

Новое заводоуправление, которое возглавил Равиль Нургалеев в ноябре 2019-го года, провело большую работу по оздоровлению предприятия, погашению задолженностей перед бюджетами различных уровней и контрагентами, сохранило коллектив.

Благодаря этому ООО «Молот-Оружие» вошло в список стратегически значимых предприятий. Сейчас в завершающей стадии – работа по получению госсубсидии на финансовое оздоровление завода. Процедура откроет для завода перспективы совершенно новых для предприятия контрактов, в том числе, и в рамках гособоронзаказа.

Получение субсидии позволит погасить долги по налогам и рассчитаться с контрагентами, среди которых и ООО «Компания «Форт», резюмировал гендиректор предприятия.

Ранее мы писали, что «Молот-Оружие» вошел в число стратегически значимых предприятий РФ.