Руслан Мамедов для «КП»

Культ фронт

Я начинаю вести свою колонку именно в эти исторические дни. Это решающие дни не только для России, но и без преувеличения для всего мира. Судьба мира лежит на весах, судьба русского мира и судьба глобальной мировой цивилизации.

Это дни исполненны высокого драматизма, человеческих трагедий и поистине великих исторических свершений.

Борьба и небе и на земле, на всех фронтах: военных, информационных, нравственных и духовных.

Культурный фронт не исключение.

Именно здесь разворачиваются главные сражения за умы, сердца и души наших людей.

Великая, Священная, если хотите битва за право оставаться Человеком в этом горниле времени, где многие ориентиры потеряны, прицелы сбиты и направления неизвестны.

И так же на культурном фронте, как и на всех других трагические события развивались задолго до наших дней.

30 лет культурного мракобесия требуют сегодня нашего призыва. И мы открываем эту рубрику в полной уверенности в её необходимости, в нужности сегодня как никогда и в нашей полной и безоговорочной Победе.

Что это будет?

Попытка осмыслить сегодня цели и задачи культуры как таковой, понять её место на данном этапе истории, оценка самого явления социальной жизни в одном отдельно взятом провинциальном городе, нашем родном Кирове или Вятке, кому как удобнее.

Безусловно нам нужны «сводки с полей», раз уж мы выходим в областном старейшем издании «Кировская правда».

Нам нужна правда, обратная связь, ваши письма в редакцию. Нам нужен диалог, дискуссия, любые сигналы с мест: тревожные и положительные, обмен мнениями и, конечно же, предложения.

Главным объектом нашего общения конечно же будет сам Человек.

Нужна ему культура или нет.

В чём вы видите сегодня проявления культуры и где?

Какая сама культура будет у Новой России и нужно ли беречь и сохранять культурное наследие предыдущих поколений, народов и стран?

Вот этот весь спектр вопросов мы попытаемся осветить на наших полях.

Иногда будет жарко и даже сурово.

Ну что же , на то это и Культ фронт.

Вперёд.

В наступление.

Немого об авторе:

Руслан Олегович Мамедов. В 7 лет пришёл мальчиком в прославленный коллектив «Хор Орлята» и именно на концертах и мероприятиях этого творческого коллектива делал свои первые шаги на сцене.

Впоследствии создавал свои компании «Росгастроли» и творческое объединение «Кировконцерт», чьим художественным руководителем является и по сей день.

Известен не только в области , но и за её пределами.

Общий профессиональный стаж в культуре около 30 лет. Сегодня Руслан Олегович видный культурный и общественный деятель, советник правительства Кировской области по культуре.