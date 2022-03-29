Руслан Мамедов для «КП»

Культ фронт
Я начинаю вести свою колонку именно в эти исторические дни. Это решающие дни не только для России, но и без преувеличения для всего мира. Судьба мира лежит на весах, судьба русского мира и судьба глобальной мировой цивилизации.
Это дни исполненны высокого драматизма, человеческих трагедий и поистине великих исторических свершений.
Борьба и небе и на земле, на всех фронтах: военных, информационных, нравственных и духовных.
Культурный фронт не исключение.
Именно здесь разворачиваются главные сражения за умы, сердца и души наших людей.
Великая, Священная, если хотите битва за право оставаться Человеком в этом горниле времени, где многие ориентиры потеряны, прицелы сбиты и направления неизвестны.
И так же на культурном фронте, как и на всех других трагические события развивались задолго до наших дней.
30 лет культурного мракобесия требуют сегодня нашего призыва. И мы открываем эту рубрику в полной уверенности в её необходимости, в нужности сегодня как никогда и в нашей полной и безоговорочной Победе.
Что это будет?
Попытка осмыслить сегодня цели и задачи культуры как таковой, понять её место на данном этапе истории, оценка самого явления социальной жизни в одном отдельно взятом провинциальном городе, нашем родном Кирове или Вятке, кому как удобнее.
Безусловно нам нужны «сводки с полей», раз уж мы выходим в областном старейшем издании «Кировская правда».
Нам нужна правда, обратная связь, ваши письма в редакцию. Нам нужен диалог, дискуссия, любые сигналы с мест: тревожные и положительные, обмен мнениями и, конечно же, предложения.
Главным объектом нашего общения конечно же будет сам Человек.
Нужна ему культура или нет.
В чём вы видите сегодня проявления культуры и где?
Какая сама культура будет у Новой России и нужно ли беречь и сохранять культурное наследие предыдущих поколений, народов и стран?
Вот этот весь спектр вопросов мы попытаемся осветить на наших полях.
Иногда будет жарко и даже сурово.
Ну что же , на то это и Культ фронт.
Вперёд.
В наступление.
Немого об авторе:
Руслан Олегович Мамедов. В 7 лет пришёл мальчиком в прославленный коллектив «Хор Орлята» и именно на концертах и мероприятиях этого творческого коллектива делал свои первые шаги на сцене.
Впоследствии создавал свои компании «Росгастроли» и творческое объединение «Кировконцерт», чьим художественным руководителем является и по сей день.
Известен не только в области , но и за её пределами.
Общий профессиональный стаж в культуре около 30 лет. Сегодня Руслан Олегович видный культурный и общественный деятель, советник правительства Кировской области по культуре.