Руслан Мамедов: «В Кирове появится Морозомобиль»

Необычное транспортное средство поможет Вятскому Деду Морозу добраться до своих «коллег» в других регионах и, конечно, заглянуть к главному Дедушке страны – в Великий Устюг. Эти и другие мероприятия запланированы Кировским отделением Российского детского фонда к 650-летию города Кирова.

В одном из любимых парков кировской детворы – «Аполло» уже давно облетели золотые листья. Но грустно от этого не стало: зимой (которая всё ближе) парк неизменно становится местом сказки и притяжения детей.

О том, как что здесь будет в нынешний праздник и как во всём этом поучаствует Вятский Дед Мороз (персонаж, ставший уже хорошо известным в Кирове и за его пределами), в интервью «КП» рассказал культурный и общественный деятель Руслан Мамедов, инициатор возрождения парка.

Об образе Вятского Деда Мороза

– Вятского Деда Мороза мы придумали пять лет назад. В этом добром персонаже увековечили образ Вадима Анатольевича Афанасьева, заслуженного артиста России, последнего режиссёра из династии кукольников Афанасьевых, чью фамилию носит кировский театр кукол. И не случайно имя нашего Деда Мороза – Мороз Афанасьевич.

Удивительно, но уже нет многих людей, которые так или иначе участвовали в создании нашего сказочного героя, – журналиста Андрея Осминина, издателя Ильи Рычкова, артистки Елены Чеглаковой. А все они помогали – подсказывали, каким должен быть Вятский Дед Мороз и как стоит раскручивать эту историю. Считаю, что сейчас наш проект надо продолжать даже ради этих людей.

О дорожном чемодане и характере Дедушки

– Иногда в этом образе выступаю я сам. Считаю, что мне удаётся достаточно точно передавать черты Вадима Анатольевича. С ним мы дружили и я могу назвать его, если не учителем, то своим старшим товарищем.

У нашего Деда есть свои оригинальные атрибуты: посох, похожий на серп, и дорожный чемодан, обклеенный наклейками… «Он фокусы и куклы вложил в свой чемодан. И разными вкусняшками набил цветной карман. Чтоб было людям весело. Не вешали, чтоб нос, приходит к нам под Новый год наш Вятский Дед Мороз».

У нашего героя появился и свой характер. В нём есть что-то от Вадима Афанасьева, что-то от меня, что-то от деревенского деда-мудреца (эдакого деда Щукаря). Может, даже от Домового, от Шишка… Он мудрый, прямолинейный, с юмором и очень добрый.

О вотчине для Вятского Деда

– Теперь у нашего сказочного героя будет и свой тематический парк – вотчина Вятского Деда Мороза. Идея её создания на территории парка «Аполло» витала давно. Но мы не стали реализовывать её из-за пандемии. Сейчас, надеюсь, всё получится.

Хочется создать зимнюю сказку. Потому что Вятка для меня это, в первую очередь, зима. Но зима тёплая, уютная, такая – со звенящими колокольчиками…

Хочу всех пригласить в парк «Аполло» в январе. Приезжайте на каникулы. Мы вас примем, обогреем, подготовим целую программу в вотчине Вятского Деда Мороза. Для тех, кто приедет издалека, будет немаловажно, что рядом с нами – и палеонтологический музей, и театр кукол, и музей истории Хлынова, и многочисленные заведения общепита, и хостел «Аполло»… Всё очень удачно и всё в шаговой доступности, в центре города.

И о других планах

– В 2024 году, в год 650-летия нашего областного центра, мы пригласим в вотчину Вятского Деда Мороза его «шефа» из Великого Устюга. А до этого сами побываем у главного Дедушки страны – предпримем экспедицию на специально созданном в Вятке Морозомобиле. Переговоры о его разработке сейчас ведём с одним из банков.

В Великом Устюге Вятский Дед Мороз передаст верительную грамоту всероссийскому Деду. А потом, уже в Кирове, мы обменяемся такими грамотами с Дедами Морозами со всего света, которых пригласим к нам на специальный конгресс. Он может собрать до ста сказочных персонажей, среди которых и наши соседи – удмуртский Тол Бабай, Кыш Бабай из Казани и другие.

О самой первой в городе ёлке

– Два года назад, 1 декабря 2019 года, огни на ёлке в парке «Аполло» (она была первая на тот момент в городе) зажигал певец Витас. А вообще, по одной из городских легенд, празднично украшенные деревья в Вятке впервые появились именно здесь – в тогда ещё губернаторском саду. Позже он стал носить имя В.А. Жуковского, а уже потом он получил название «Аполло» – в честь первого городского синематографа.

О дубе, который мог видеть Герцена

– Когда мы заходим в парк, мы видим дуб, которому уже более двух сотен лет. Он растёт здесь с основания парка и, не исключено, что он видел самого Александра Герцена. На дереве уже есть Учёный кот. А ближайшее время – в качестве дополнения к композиции «Лукоморье» – должен появиться сундук. Дальше, за сундуком на ветвях расположится Русалка.

Планируем, что будет в парке и избушка на курьих ножках с какими-то признаками её обитательницы – метлой или чем-то ещё… А по весне, надеюсь, мы увидим и самого этого персонажа…

Хочется, чтобы в парке сохранялась преемственность наших литературных традиций. Оформление парка обращено к детям, но через их родителей. Практически все взрослые, которые приводят сюда детей, раньше сами бывали в «Аполло» ещё маленькими. И кто-кто, а они точно могут судить об эволюции парка. Поверьте, столько благодарностей, сколько от них, не доводилось получать ещё никогда и ни от кого.

О том, как меняется парк

– Люди благодарны. А ведь мы не делаем ничего сверхъестественного. Нам говорят спасибо просто за то, что мы в парке прибираемся, что-то чиним, поддерживаем в условно-надлежащем виде.

Мы не предпринимаем никаких революционных решений. Мы разбираем то, что сломалось. Обрезаем ветки… А, оказывается, уже и это немало. Нельзя говорить о том, что в парке ничего не делалось все эти годы. Делалось. Но мы с чего начали? Мы начали с санитарной обрезки деревьев и приборки 10-летнего мусора, который скопился там. Сегодня мы это делаем дважды в год.

Парк изменился и продолжит меняться. Не буду забегать вперёд, лишь приоткрою завесу тайны – в 2022 году мы празднуем 35-летие советско-российского Детского фонда и 1 июня этой дате будет грандиозное мероприятие.

О том, почему важно заниматься подобными проектами

– Начатое нами дело – хороший пример для вдохновения другим. Если сидеть и ждать, вряд ли произойдут какие-то перемены и вряд ли удастся придать нашим городам хотя бы среднеевропейский или среднемировой уровень.

Радует, что неравнодушных людей становится больше. Давайте скажем честно: даже дороги за последнее время в Кировской области стали лучше. Это факт. Я часто езжу выступать в другие города на машине. Раньше было ровно наоборот, а сейчас заезжаешь в соседний регион – и хорошая дорога заканчивается, начинается «бомбёжка». Это особенно чувствуется на фоне наших кировских трасс, которые можно назвать идеальными.

Такие перемены, конечно, радуют. Но хочется, чтобы подобных поводов для гордости становилось больше.

P.S.

Руслан Мамедов о вакцинации

– Я не только сам вакцинировался, но и своих близких привил. Штамм «дельта» поражает 17-летних и даже 12-летних. Сегодня мне рассказали о 17-летней девушке, которая всего за неделю сгорела. А ещё про молодого паренька в очень тяжёлом состоянии… Знакомые медики говорят: идите, прививайтесь сами и прививайте своих взрослых детей!

Считаю, что мы впервые, наверное, столкнулись с вызовом глобального цивилизационного характера. Если это можно сравнить с войной, то это – война всё-таки.

Я вспоминаю книгу «Война миров» Герберта Уэллса, где на Землю прилетели инопланетяне-монстры, а потом погибли от небольшой бактерии. Или «Роковые яйца» Булгакова – про гигантских рептилий, которых уничтожили ударившие вдруг морозы.

О чём это говорит? О том, что в природе скрыто такое, что может существенно изменить мир в любой момент. А кто-то на этом фоне рассуждает про «чипирование» и про «ложки, которые притягиваются к телу человека после прививки»…

Думаю, надо выбирать жизнь здесь и сейчас. Я и моя семья переболели год назад. У нас ещё есть антитела. Но я принял решение вакцинироваться. Невежество – не наш путь. Я знаю: все те, кто не привился и сейчас лежит в больнице, очень сильно сожалеют о том, что не использовали шанс защитить себя.