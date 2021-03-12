Руспродсоюз: цены растут из-за упаковки

Рост стоимости упаковочных материалов стал одной из актуальных тем ещё в разгар пандемии, когда их производители столкнулись с нехваткой материалов.

Возник дефицит, а вслед за ним появились скачки цен. Так, с июня 2020 года цена полиэтилена увеличилась на 25-30%. Доля стоимости упаковки в себестоимости продуктов составляет до 7%, а порой достигает 30%, сообщил заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

Впрочем, в этой ситуации тревогу забили не только поставщики продовольствия, поскольку рост цен на упаковку влечёт повышение себестоимости производства многих товаров.

— Всё дорожает: сырьё, упаковка. Металл растёт в цене, полипропилен тоже. Пришлось поднимать в марте цены на продукцию, — поделился руководитель кировской компании, выпускающей мебель.

По мнению ряда аналитиков, стоимость упаковки является незначительной частью конечной цены товара и влияние ее подорожания преувеличено. По их подсчётам, товары могут подорожать в связи с этим лишь на 0,1-1%.

На одном из кировских перерабатывающих предприятий сообщили, что упаковка действительно подросла в цене, но «цены из-за этого мы не повышаем точно». Правда, от их дальнейшего роста не зарекаются, потому что «более существенные причины, скорее всего, найдутся».

Тем не менее участники Руспродсоюза заявили о том, что получают предупреждения о повышении цен на пластиковую упаковку на 10–15%. Союз обратился в ФАС с просьбой проверить обоснованность роста цен. В ФАС пообещали «принять меры реагирования в случае обнаружения признаков нарушения антимонопольного законодательства».

Ранее мы писали, что Кировстат подсчитал стоимость вятских блинов.