Русские опять не пустили иностранцев в призеры Кубка мира по ледолазанию

7 марта в Кирове на «Большом трамплине» закончились состязания Кубка мира по ледолазанию.

Участвовали 40 россиян, а также около 30 спортсменов из Чехии, Венгрии, Ирана, Израиля, Индии, Казахстана, Португалии, Сербии, Швеции, Швейцарии, Украины, Великобритании. В дисциплине «Трудность» чемпионкой Кубка среди женщин стала россиянка Глотова Дарья, второе место у кировчанки Марии Толокониной. Екатерине Власова заняла пьедестал призёрок третьей. Среди мужчин золото по «Трудности» заслужил Николай Кузовлев, серебро – Илья Курочкин, бронзу — Георгий Дуплинский. Все россияне. Среди женщин лучшей в «Скорости» стала Наталья Савицкая, а среди мужчин – Антон Немов.

Победителей поздравила министр спорта области Анна Альминова: «Спасибо за этот подарок, который вы сделали нам в преддверии Международного женского дня. Ваша сила, воля к победе и страсть к любимому делу передалась не только зрителям на площадке, но и всем тем тысячам любителей спорта, которые наблюдали за кировскими состязаниями в онлайн-режиме. Сегодня мы награждаем лучших из лучших, но хочу отметить, что каждый из участников достоин признания».