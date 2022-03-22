Русские танки производятся. И грязи не боятся

В социальных сетях появились новые «дезы» от фабрики фейков.

Украинско-западная фабрика фейков выплеснула в социальные сети новый ушат грязи. На этот раз западные идеологи решили поплясать на теме военной техники. Так, несколько украинских телеграм-каналов сообщили, что якобы из-за дефицита зарубежных комплектующих в России остановилась работа единственного производителя танков – Уралвагонзавода (УВЗ).

Однако предприятие уже опровергло этой фейк. На официальной странице ВКонтакте, Уралвагонзавод заявил, что никаких проблем на производстве нет: «Работа идет в штатном режиме, УВЗ продолжает выполнение обязательств по гособоронзаказу и поручений Президента Российской Федерации по диверсификации производства, увеличению доли высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Реализуются и ранее начатые инвестиционные проекты».

Также сообщалось о перебоях и в работе филиала УВЗ – Челябинского тракторного завода, однако и он продолжает выпускать продукцию в обычном режиме. Причем санкции со стороны США и ЕС никак не повлияют на работоспособность предприятия, поскольку еще с 2014 года на нем запущена программа по замене всех импортных комплектующих отечественными аналогами. В целом автономность предприятия составляет 95%, а по некоторым позициям доходит до 100%.

Кроме того, в зарубежных СМИ распространяется информация, что якобы российские военные готовы применить химоружие. Президент Джо Байден заверил, что «Москва заплатит слишком высокую цену». В действительности же в Белом доме игнорируют тот факт, что последняя капля боевых отравляющих веществ, хранившихся на территории нашей страны, была уничтожена еще в 2017 году. Чего нельзя сказать о США и их сети биолабораторий, которые они активно создавали на Украине.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал, что заявления Вашингтона о якобы имеющихся у России планах применить на Украине химическое и биологическое оружие — это злонамеренные инсинуации. «Москва не располагает этими видами оружия», — добавил дипломат.

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